Как шоколад влияет на здоровье человека?
Обществознание
Как шоколад влияет на здоровье человека?
Ответ(ы):
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У человека, когда он ест шоколад, улучшается самочувствие. Это приводит к тому, что многие берут плитку в руки тогда, когда у них плохое настроение либо у них снижается жизненный тонус. Но проблема в том, что, полагаясь на сладости, как на тонизирующее средство, можно легко к нему привыкнуть и употреблять его постоянно. Кофеин и теобромин входят в состав шоколада. Они являются стимуляторами и повышают уровень серотонина и эндорфина в мозгу, что вызывает эффект душевного подъема. Русский химик А. А. Воскресенский еще в конце 19 века выделил и изучил теобромин, который является алкалоидом. В небольших дозах он возбуждающе действует на нервную и сердечно-сосудистую системы. Обычно шоколад содержит 0,4 % теобромина. Это количество совершенно безопасно. Снятие усталости, возвращение бодрости — это действие на человека теобромина. Для некоторых людей употребление шоколада наоборот действует успокаивающе. У них с детства шоколад связан с положительными эмоциями, с комфортом. Ему его дарили или награждали им. Рассмотрим, как может влиять шоколад на работу сердца. В состав шоколада входит кофеин. Он вызывает учащение пульса, тахикардию. При приеме шоколада артериальное давления может немного повыситься. Поэтому людям, которые перенесли сердечный приступ, не рекомендуют употреблять шоколад. В 125-граммовой плитке шоколада содержится больше кофеина, чем в одной чашке растворимого кофе. Недостаток железа, магния и калия отрицательно влияют на работу сердечной мышцы. Эти минеральные вещества содержатся в шоколаде. На синтез гемоглобина крови влияет железо. Сердцебиение и одышка могут появиться из-за его недостатка. Для ритмичной работы сердца нужен магний. Он также имеет большое значение в передаче нервных импульсов. Электролитный и водный баланс в тканях и клетках зависит от калия вместе с натрием. Они влияют на кровяное давление и нужны для того, чтобы поддерживать нормальную частоту сердечных сокращений. Шоколад производят из плодов деревьев какао. Эти деревья произрастают в странах Западной Африки, Южной Америки. Какао-бобы должны подвергнуться существенной обработке, прежде чем станут шоколадом. Их ферментируют и сушат на солнце. После этого происходит сортировка и очищение бобов. Затем их жарят. У жареных бобов убирают кожуру и после этого их размалывают. Тепло, которое выделяется при размалывании, топит жиры какао-бобов. Получается маслянистая масса, которая на вкус горькая. Эту массу называют шоколадным ликером. Под прессом из ликера выжимается в большом количестве желтый жир или масло какао. В результате получим какао в виде твердого брикета. Чтобы получить какао-порошок эти брикеты нужно размолоть и просеять. Конфеты, батончики и другие шоколадные изделия получают после того, как в них добавят орехи, шоколадный ликер, сахар, молоко и дополнительные жиры в виде масло какао. В шоколаде много полезного, но есть его нужно умеренно. Не надо заменять им другие продукты.
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