Представьте себе, что вам поручили вести репортаж на тему "Хоккейный матч". Напиши??е 5-7 предложений. Ребят, правда, помогите, нереально важно!!!

Беларуская мова
Представьте себе, что вам поручили вести репортаж на тему "Хоккейный матч". Напиши??е 5-7 предложений. Ребят, правда, помогите, нереально важно!!!
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