Составить 7 предложений с краткими прилагательными Без ИНТЕРНЕТА САМИМ ПОМОГИТЕ ??ОЖАЛУЙСТА Cрочно надо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Составить 7 предложений с краткими прилагательными Без ИНТЕРНЕТА САМИМ ПОМОГИТЕ ??ОЖАЛУЙСТА Cрочно надо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Удивительно хороши в засолке грузди. Свеж и чист воздух ранним утром. Бодр и весел сегодня наш конь. Наш сын умён не по годам. Крайне уместна была помощь егеря.. Парень был убеждён,что он серьёзно болен. Цены во время распродаж очень привлекательны для покупателей.
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