Игорь хотел купить 6 тетрадей, но на их покупку у него не хватило 40 тенге. тогда он купил 5 тетрадей, и у него осталось50тенге. Какова цена тетради?

Математика

Игорь хотел купить 6 тетрадей, но на их покупку у него не хватило 40 тенге. тогда он купил 5 тетрадей, и у него осталось50тенге. Какова цена тетради?

Автор: Гость