Игорь хотел купить 6 тетрадей, но на их покупку у него не хватило 40 тенге. тогда он купил 5 тетрадей, и у него осталось50тенге. Какова цена тетради?
Математика
Игорь хотел купить 6 тетрадей, но на их покупку у него не хватило 40 тенге. тогда он купил 5 тетрадей, и у него осталось50тенге. Какова цена тетради?
Ответ(ы):
Гость:
90 тенге одна тетрадь
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