Сравните новый год Беларуси и Великобритании

География
Сравните новый год Беларуси и Великобритании
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Новый год в Белоруссии — это выходной день и государственный праздник, отмечаемый жителями страны в соответствии с григорианским календарём. Наступает в ночь с 31 декабря на 1 января. Встреча Нового года в Белоруссии очень похожа на его встречу на Украине и в России. Старый Новый год в стране также продолжают отмечать не менее половины жителей страны.Белорусские новогодние традиции — это смесь старых и новых веяний. Ранее белорусы, как и все восточные славяне отмечали Новый год 1 сентября как праздник урожая. Для современных белорусов Новый Год когда родственники и друзья собираются шумной и веселой компанией, гуляют по городу, вместе провожают уходящий год. Традиционный белорусский Дед Мороз - это Св. Николай (Святы Мікола).  С советских времён его неизменной спутницей и помощницей в раздаче подарков является Снегурочка.Немалая часть новогодних традиций сформировались в стране в составе СССР. Новогодний день традиционно является выходным. Особую радость он вызывает у детей. Канун Нового года — самое весёлое время в стране. Кругом наряжают ёлки, проводят новогодние утренники, концерты, закупают продукты для новогоднего стола и различные украшения, готовят и раздают друг другу подарки и праздничные открытки. Особое место Новый год занимает у влюблённой молодёжи. Приметы и поверья современных белорусов обычно совпадают с российскими. Новый год семейные белорусы традиционно отмечают в семейном кругу, молодёжь ходит врестораны, на дискотеки, встречает его на площадях крупных городов. Старшее поколение традиционно любит смотреть концерты с участием звёзд эстрады.В Великобритании празднование Нового года (англ. New Year) проходит в ночь с 31 декабря на 1 января по Григорианскому календарю. Новый год считается менее важным праздником, чем Рождество, и поэтому отмечается без подарков. Тем не менее, в Шотландии всё наоборот.Новый год, в отличие от Рождества, празднуется не только дома в кругу семьи. Праздничный стол К излюбленным новогодним лакомствам британцев относятся: яблочный пирог , овсяные лепёшки круглой формы с отверстием посередине, пудинг, сыр кеббен, а из горячих блюд — жареный гусь, бифштексы. В Шотландии также выпекают необычный песочный торт с миндалём, орехами, марципановыми фигурками и национальными символами из сахара. Также хозяйки готовят индейку с каштанами и картофелем, тушёную брюссельскую капусту и мясные пироги. Традиционный английский новогодний напиток — пунш.Новогодние украшения Обычно все новогодние украшения остаются в доме с Рождества — к ним относятся веточки остролиста, омелы и плюща, которые вешают над дверью, на люстры и настольные лампы. Разумеется, центральное место занимает нарядно украшенная ель.Подарки В Великобритании не принято дарить дорогие и большие новогодние подарки, так как праздник считается лишь продолжением Рождества. Тем не менее, близкие люди обмениваются полезными мелочами и сувенирами вроде брелков,свечей или красивых чайных ложек. Подарки раздаются с помощью жребия.Также дарят небольшие открытки и ёлочные игрушки.Мероприятия В конце декабря по улицам Лондона проходят праздничные шествия — Лондонский новогодний парад, в котором участвуют более десяти тысяч человек, включая музыкантов, фокусников и ряженых; Китайский парад с танцами, песнями и неотъемлемыми фейерверками; многие другие уличные карнавалы с участием Санта-Клауса и героев сказок — Мартовского Зайца, Панча, Шалтая-Болтая.Обычаи и приметы С Новым годом в Британии связано много старинных ритуалов и наблюдений.Принято, когда часы начинают бить полночь, открыть заднюю дверь дома и выпустить Старый год, а с последним ударом часов впустить Новый год в переднюю дверь.Если после двенадцатого удара в дом зайдёт молодой человек с тёмными волосами (первый гость), то наступивший год будет удачным. Первый гость должен принести хлеб, уголёк и щепотку соли. После того, как он сожжёт уголёк в камине, все поздравляют друг друга, а гостя, принесшего удачу, обязательно кормят. Влюблённые под бой Биг Бена целуются под омелой — считается, что это обеспечит им крепкие отношения в новом году. Поцелуй с тем, кто стоит под омелой в центре комнаты, по поверью, даёт удачу и счастье на весь грядущий год. На улице Королевская миля в Эдинбурге принято поджигать бочку с дёгтем и «избавляться» тем самым от всего старого, включая прошедший год.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите пожалуйста, а то в интернете искать лень.
Ответить
Другие предметы
Идеи для личного дневника
Ответить
Математика
На пошивку 7пар брюк пошло 12м ткани. Сколько метров потребуется для пошива одной п??ры брюк?
Ответить
Русский язык
Иголки,наши,зелёный, не,меняются,лето,каждое,онитсменяются,только,сеиь,лет,через ??оставить два предложения
Ответить
Русский язык
Как называют жителей мн ч ж р м р Братск Ростов Мурманск
Ответить