Сравните новый год Беларуси и Великобритании

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Новый год в Белоруссии — это выходной день и государственный праздник, отмечаемый жителями страны в соответствии с григорианским календарём. Наступает в ночь с 31 декабря на 1 января. Встреча Нового года в Белоруссии очень похожа на его встречу на Украине и в России. Старый Новый год в стране также продолжают отмечать не менее половины жителей страны.Белорусские новогодние традиции — это смесь старых и новых веяний. Ранее белорусы, как и все восточные славяне отмечали Новый год 1 сентября как праздник урожая. Для современных белорусов Новый Год когда родственники и друзья собираются шумной и веселой компанией, гуляют по городу, вместе провожают уходящий год. Традиционный белорусский Дед Мороз - это Св. Николай (Святы Мікола). С советских времён его неизменной спутницей и помощницей в раздаче подарков является Снегурочка.Немалая часть новогодних традиций сформировались в стране в составе СССР. Новогодний день традиционно является выходным. Особую радость он вызывает у детей. Канун Нового года — самое весёлое время в стране. Кругом наряжают ёлки, проводят новогодние утренники, концерты, закупают продукты для новогоднего стола и различные украшения, готовят и раздают друг другу подарки и праздничные открытки. Особое место Новый год занимает у влюблённой молодёжи. Приметы и поверья современных белорусов обычно совпадают с российскими. Новый год семейные белорусы традиционно отмечают в семейном кругу, молодёжь ходит врестораны, на дискотеки, встречает его на площадях крупных городов. Старшее поколение традиционно любит смотреть концерты с участием звёзд эстрады.В Великобритании празднование Нового года (англ. New Year) проходит в ночь с 31 декабря на 1 января по Григорианскому календарю. Новый год считается менее важным праздником, чем Рождество, и поэтому отмечается без подарков. Тем не менее, в Шотландии всё наоборот.Новый год, в отличие от Рождества, празднуется не только дома в кругу семьи. Праздничный стол К излюбленным новогодним лакомствам британцев относятся: яблочный пирог , овсяные лепёшки круглой формы с отверстием посередине, пудинг, сыр кеббен, а из горячих блюд — жареный гусь, бифштексы. В Шотландии также выпекают необычный песочный торт с миндалём, орехами, марципановыми фигурками и национальными символами из сахара. Также хозяйки готовят индейку с каштанами и картофелем, тушёную брюссельскую капусту и мясные пироги. Традиционный английский новогодний напиток — пунш.Новогодние украшения Обычно все новогодние украшения остаются в доме с Рождества — к ним относятся веточки остролиста, омелы и плюща, которые вешают над дверью, на люстры и настольные лампы. Разумеется, центральное место занимает нарядно украшенная ель.Подарки В Великобритании не принято дарить дорогие и большие новогодние подарки, так как праздник считается лишь продолжением Рождества. Тем не менее, близкие люди обмениваются полезными мелочами и сувенирами вроде брелков,свечей или красивых чайных ложек. Подарки раздаются с помощью жребия.Также дарят небольшие открытки и ёлочные игрушки.Мероприятия В конце декабря по улицам Лондона проходят праздничные шествия — Лондонский новогодний парад, в котором участвуют более десяти тысяч человек, включая музыкантов, фокусников и ряженых; Китайский парад с танцами, песнями и неотъемлемыми фейерверками; многие другие уличные карнавалы с участием Санта-Клауса и героев сказок — Мартовского Зайца, Панча, Шалтая-Болтая.Обычаи и приметы С Новым годом в Британии связано много старинных ритуалов и наблюдений.Принято, когда часы начинают бить полночь, открыть заднюю дверь дома и выпустить Старый год, а с последним ударом часов впустить Новый год в переднюю дверь.Если после двенадцатого удара в дом зайдёт молодой человек с тёмными волосами (первый гость), то наступивший год будет удачным. Первый гость должен принести хлеб, уголёк и щепотку соли. После того, как он сожжёт уголёк в камине, все поздравляют друг друга, а гостя, принесшего удачу, обязательно кормят. Влюблённые под бой Биг Бена целуются под омелой — считается, что это обеспечит им крепкие отношения в новом году. Поцелуй с тем, кто стоит под омелой в центре комнаты, по поверью, даёт удачу и счастье на весь грядущий год. На улице Королевская миля в Эдинбурге принято поджигать бочку с дёгтем и «избавляться» тем самым от всего старого, включая прошедший год.