На пошивку 7пар брюк пошло 12м ткани. Сколько метров потребуется для пошива одной п??ры брюк?

Математика
На пошивку 7пар брюк пошло 12м ткани. Сколько метров потребуется для пошива одной п??ры брюк?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 12м/7=12/7=1 5/7 м потребуется на пошивку одной пары брюк.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Иголки,наши,зелёный, не,меняются,лето,каждое,онитсменяются,только,сеиь,лет,через ??оставить два предложения
Ответить
Русский язык
Как называют жителей мн ч ж р м р Братск Ростов Мурманск
Ответить
Другие предметы
Помогите с немецким. Как сказать на немецком 1. Любишь ли ты свой город 2. Красивы?? ли твой город 3. Подумай прежде чем принять решение 4....
Ответить
Другие предметы
Что означает предложение схрумкал сушку
Ответить
Литература
Помогите пожайлуста))) Какие качества проявил Мальчик-с-пальчик в сказке Мальчик-с-пальчик??????? Дам 15 баллов
Ответить