На пошивку 7пар брюк пошло 12м ткани. Сколько метров потребуется для пошива одной п??ры брюк?

Математика

На пошивку 7пар брюк пошло 12м ткани. Сколько метров потребуется для пошива одной п??ры брюк?

Автор: Гость