Как называют жителей мн ч ж р м р Братск Ростов Мурманск
Русский язык
Как называют жителей мн ч ж р м р Братск Ростов Мурманск
Ответ(ы):
Гость:
Братсковчанки ростовчанки мурманчанки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Помогите с немецким. Как сказать на немецком 1. Любишь ли ты свой город 2. Красивы?? ли твой город 3. Подумай прежде чем принять решение 4....
Другие предметы
Литература
Помогите пожайлуста))) Какие качества проявил Мальчик-с-пальчик в сказке Мальчик-с-пальчик??????? Дам 15 баллов
Литература
История