Помогите с немецким. Как сказать на немецком 1. Любишь ли ты свой город 2. Красивы?? ли твой город 3. Подумай прежде чем принять решение 4. Подумай о сложности жизни в деревне

Другие предметы

Помогите с немецким. Как сказать на немецком 1. Любишь ли ты свой город 2. Красивы?? ли твой город 3. Подумай прежде чем принять решение 4. Подумай о сложности жизни в деревне

Автор: Гость