Помогите с немецким. Как сказать на немецком 1. Любишь ли ты свой город 2. Красивы?? ли твой город 3. Подумай прежде чем принять решение 4. Подумай о сложности жизни в деревне
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Помогите с немецким. Как сказать на немецком 1. Любишь ли ты свой город 2. Красивы?? ли твой город 3. Подумай прежде чем принять решение 4. Подумай о сложности жизни в деревне
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Помогите пожайлуста))) Какие качества проявил Мальчик-с-пальчик в сказке Мальчик-с-пальчик??????? Дам 15 баллов
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