Решите пропорцию х+1/6=2/3

Математика
Решите пропорцию х+1/6=2/3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х+1/6=2/3 х=2/3-1/6 2/3 представляем в виде 4/6 х=4/6-1/6 х=3/6=1/2 отет х 1/2
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