Отмель словосочетания. а)шёл по лесу б)синие и зелёные в)снег кружится г)весело засмеялся д)хороший денёк

Русский язык
Отмель словосочетания. а)шёл по лесу б)синие и зелёные в)снег кружится г)весело засмеялся д)хороший денёк
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Шёл по лесу, весело засмеялся, хороший денёк.
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