1. О каких исторических фактах идет речь в стихотворении? Укажите не менее двух фактов. 2. В чем состоял "замысел, обдуманный глубоко" героем данного стихотворения (Барклай де Толли)? О вождь несчастливый! Суров был жребий т...

История

1. О каких исторических фактах идет речь в стихотворении? Укажите не менее двух фактов. 2. В чем состоял "замысел, обдуманный глубоко" героем данного стихотворения (Барклай де Толли)? О вождь несчастливый! Суров был жребий твой: Всё в жертву ты принес земле тебе чужой. Непроницаемый для взгляда черни дикой, В молчанье шел один ты с мыслию великой, И, в имени твоем звук чуждый невзлюбя, Своими криками преследуя тебя, Народ, таинственно спасаемый тобою, Ругался над твоей священной сединою. И тот, чей острый ум тебя и постигал, В угоду им тебя лукаво порицал... И долго, укреплен могущим убежденьем, Ты был неколебим пред общим заблужденьем; И на полупути был должен наконец Безмолвно уступить и лавровый венец, И власть, и замысел, обдуманный глубоко, — И в полковых рядах сокрыться одиноко. Там, устарелый вождь! как ратник молодой, Свинца веселый свист заслышавший впервой, Бросался ты в огонь, ища желанной смерти

Автор: Гость