Пожалуйста срочно! Тема:15 1 Задание:н и п
Обществознание
Пожалуйста срочно! Тема:15 1 Задание:н и п
Ответ(ы):
Гость:
Н: Гражданин государства это человек, который связан с каким-то определённым государством, это значит, что он: признаёт это государство своим; не пользуется защитой другого государства; использует свои гражданские права; не может отказаться от использования своих гражданских прав. П: Право человека на участие в управлении своим государством считается законом в любой стране.
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