Значение пословицы "Человек без родины как птица без гнезда"

Гость: Гость:

"Человек без родины - что птица без гнезда", означает то, что нет дома. В широком понимании этого слова. Некуда вернуться. Так чтобы почувствовать родство с местом. Не о чем вспоминать, нет такого места по которому скучаешь и куда хочется вернуться.