Значение пословицы "Человек без родины как птица без гнезда"
Литература
Значение пословицы "Человек без родины как птица без гнезда"
Ответ(ы):
Гость:
"Человек без родины - что птица без гнезда", означает то, что нет дома. В широком понимании этого слова. Некуда вернуться. Так чтобы почувствовать родство с местом. Не о чем вспоминать, нет такого места по которому скучаешь и куда хочется вернуться.
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