Сколько слогов в слове пробудило?
Русский язык
Сколько слогов в слове пробудило?
Ответ(ы):
Гость:
4 слога т.к 4 гласных
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