Блиннн девочки мальчики помагите мне пожалуйста ((( (2х-7)²-11(2х-7)+30=0; у кого здесь есть мозги ???(((

Алгебра

Блиннн девочки мальчики помагите мне пожалуйста ((( (2х-7)²-11(2х-7)+30=0; у кого здесь есть мозги ???(((

Автор: Гость