Напишите 10 слов с двумя корняси, но обязательно с соединительной о, а не е
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Напишите 10 слов с двумя корняси, но обязательно с соединительной о, а не е
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Психоанализ, многословие, шагомер, кровообращение, сороконожка, однолюб, дымоход, громоотвод, грамофон, самолёт.
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