Где находится остров Бали ? и Где находится Дамениканская РИСПУБЛИКА? ??
География
Где находится остров Бали ? и Где находится Дамениканская РИСПУБЛИКА? ??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бали - в группе Малых Зондских островов. Доминиканская Республика - в восточной части острова Гаити.
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