Списать пословицы Определи склонение и падеж имен существительных нет печали без радости нет радости без печали здоровья на базаре не продается к старости все напасти при голодном желудке в голове туман, мудрости учит

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Списать пословицы Определи склонение и падеж имен существительных нет печали без радости нет радости без печали здоровья на базаре не продается к старости все напасти при голодном желудке в голове туман, мудрости учит
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет печали (Р.п.) без радости (Р.п.) нет радости (Р.п.) без печали (Р.п.)здоровья (В.п.) на базаре (П.п.) не продаётся к страсти (Д.п.) все напасти (И.п.) при голодном желудке (П.п.) в голове (П.п.) туман (И.п.), мудрости (Д.п.) учит
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