Списать пословицы Определи склонение и падеж имен существительных нет печали без радости нет радости без печали здоровья на базаре не продается к старости все напасти при голодном желудке в голове туман, мудрости учит

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Списать пословицы Определи склонение и падеж имен существительных нет печали без радости нет радости без печали здоровья на базаре не продается к старости все напасти при голодном желудке в голове туман, мудрости учит

Автор: Гость