Списать пословицы Определи склонение и падеж имен существительных нет печали без радости нет радости без печали здоровья на базаре не продается к старости все напасти при голодном желудке в голове туман, мудрости учит
Русский язык
Списать пословицы Определи склонение и падеж имен существительных нет печали без радости нет радости без печали здоровья на базаре не продается к старости все напасти при голодном желудке в голове туман, мудрости учит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет печали (Р.п.) без радости (Р.п.) нет радости (Р.п.) без печали (Р.п.)здоровья (В.п.) на базаре (П.п.) не продаётся к страсти (Д.п.) все напасти (И.п.) при голодном желудке (П.п.) в голове (П.п.) туман (И.п.), мудрости (Д.п.) учит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Окружающий мир