Где находится полюс холода северного полушария

География
Где находится полюс холода северного полушария
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