Решите задачу с пояснениями подалуиста
Математика
Решите задачу с пояснениями подалуиста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.)20:2=10(м)-половина ленты 2.)20:4=5(м)-четверть ленты 3.)20:5=4(м)-одна пятая ленты 4.)20:10=2(м)-одна десятая ленты
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