1)x=4=7 2)2x-4=0 3)3x-5=4 4)25-b=2
Математика
1)x=4=7 2)2x-4=0 3)3x-5=4 4)25-b=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)3х=4+5 3х=9 х=9:3 х=3 4)b=25-2 b=23
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