Нагреватель сопротивлением 20 Ом включен последовательно с реостатом сопротивлением 7,5 Ом в сеть с напряжением 220 В.Какова мощность тока;потребляемая нагревателем?

Физика
Нагреватель сопротивлением 20 Ом включен последовательно с реостатом сопротивлением 7,5 Ом в сеть с напряжением 220 В.Какова мощность тока;потребляемая нагревателем?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R1=20 Ом R2=7.5 Ом U=220 В P-? P=I²R1 I=u/(R1+R2) I=220/27.5=8 A P=64*20=1280 Вт=1,28кВт
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