Нагреватель сопротивлением 20 Ом включен последовательно с реостатом сопротивлением 7,5 Ом в сеть с напряжением 220 В.Какова мощность тока;потребляемая нагревателем?

Физика

Нагреватель сопротивлением 20 Ом включен последовательно с реостатом сопротивлением 7,5 Ом в сеть с напряжением 220 В.Какова мощность тока;потребляемая нагревателем?

Автор: Гость