Равнодействующая всех сил действующих на тело равна нулю. Движется ли это тело ил?? находится в состоянии покоя?

Физика

Равнодействующая всех сил действующих на тело равна нулю. Движется ли это тело ил?? находится в состоянии покоя?

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