Равнодействующая всех сил действующих на тело равна нулю. Движется ли это тело ил?? находится в состоянии покоя?
Физика
Равнодействующая всех сил действующих на тело равна нулю. Движется ли это тело ил?? находится в состоянии покоя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В состояние покоя.............................
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