Принадлежит ли графику функции y=4/х точка: А(2;4); B(-4;1); C(0,5;8); D(-0,5; -0,8)?
Алгебра
Принадлежит ли графику функции y=4/х точка: А(2;4); B(-4;1); C(0,5;8); D(-0,5; -0,8)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подходит только точка С
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Расставь знаки препинания в предложении. Белка бойко лазит по деревьям какая она ??овкая на ушах у белки кисточки хвост длинный и пушистый зачем он ей
Русский язык
Спишите слрвосочитание изменяя оканание выделеных слов .пришла (куда ?) в школа чи??али (очем?) о зопарк, салат (из чего?) из грибы, живут (где?) в...
Математика
Русский язык