Спишите слрвосочитание изменяя оканание выделеных слов .пришла (куда ?) в школа чи??али (очем?) о зопарк, салат (из чего?) из грибы, живут (где?) в город, падарили (кому?) деаочка, рисавал (чем?) краска. пажалуста памагите
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Спишите слрвосочитание изменяя оканание выделеных слов .пришла (куда ?) в школа чи??али (очем?) о зопарк, салат (из чего?) из грибы, живут (где?) в город, падарили (кому?) деаочка, рисавал (чем?) краска. пажалуста памагите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В школУ, о зоопаркЕ, из грибОВ, в городЕ, девочкЕ, краскОЙ
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