Что означает слово зимняя бахрома
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Что означает слово зимняя бахрома
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимняя бахрома - это иней.А иней-это тонкий снежный слой, образующийся благодаря испарениям на охлаждающейся поверхности в холодные ночи.
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