Виписати словосполучення дієслів з іменниками, На високому гінкому стебельці росла лугова цариця-ромашка.Це ,мабуть,була найпрекрасніша в світі квіточка: рівна,висока, з сумно нахиленою набік яскраво-жовтою, в білих ніжних проз...

Українська мова
Виписати словосполучення дієслів з іменниками, На високому гінкому стебельці росла лугова цариця-ромашка.Це ,мабуть,була найпрекрасніша в світі квіточка: рівна,висока, з сумно нахиленою набік яскраво-жовтою, в білих ніжних прозорих пелюстках голівкою, ще й зверху прикроплена дрібною, як вістря стальної голки, росичкою.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Росла цариця - ромашка. була квіточка
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