1.Расскажите, каким образом археологические находки помогают современным исследователям реконструировать жизнь переговорного человека? 2.Представьте, что вы попали на стоянку первобытных людей,на что бы вы обратили внимание? С...

История
1.Расскажите, каким образом археологические находки помогают современным исследователям реконструировать жизнь переговорного человека? 2.Представьте, что вы попали на стоянку первобытных людей,на что бы вы обратили внимание? Составьте рассказ-описание о занятиях первобытных людей?
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Гость:
Я бы обратил внимание на костер, пещеру и бананы
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