1.Расскажите, каким образом археологические находки помогают современным исследователям реконструировать жизнь переговорного человека? 2.Представьте, что вы попали на стоянку первобытных людей,на что бы вы обратили внимание? С...
История
1.Расскажите, каким образом археологические находки помогают современным исследователям реконструировать жизнь переговорного человека? 2.Представьте, что вы попали на стоянку первобытных людей,на что бы вы обратили внимание? Составьте рассказ-описание о занятиях первобытных людей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы обратил внимание на костер, пещеру и бананы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Нагреватель сопротивлением 20 Ом включен последовательно с реостатом сопротивлением 7,5 Ом в сеть с напряжением 220 В.Какова мощность тока;потребля...
Українська мова
Виписати словосполучення дієслів з іменниками, На високому гінкому стебельці росла лугова цариця-ромашка.Це ,мабуть,була найпрекрасніша в світі кві...
Русский язык
Помогите найти ответы на Тест русский язык 11 класс .Конкурс кириллица первый вопр??с ,найдите слово,в котором ударение падает на второй слог а)бан...
Русский язык