Сочинение - рассуждение "Почему важно соблюдать законы" , срочно!

Гость: Гость:

Закон-это власть над всеми. Закон строг,но справедлив. Я считаю,что нужно соблюдать закон, без него весь мир был полон безнаказанным злом, все не боялись бы последствий и делали то,что им хочется. Я считаю,что закон очень важен для нас.