Сочинение - рассуждение "Почему важно соблюдать законы" , срочно!
Обществознание
Сочинение - рассуждение "Почему важно соблюдать законы" , срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон-это власть над всеми. Закон строг,но справедлив. Я считаю,что нужно соблюдать закон, без него весь мир был полон безнаказанным злом, все не боялись бы последствий и делали то,что им хочется. Я считаю,что закон очень важен для нас.
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