Допоможiть скласти дiалог на тему У шкiльнiй iдальнi.

Українська мова
Допоможiть скласти дiалог на тему У шкiльнiй iдальнi.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учень; Доброго дня! Можете мені відмітити? Кухар;Звісно! можу. Учень;Велику вам дякую!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
1.Расскажите, каким образом археологические находки помогают современным исследователям реконструировать жизнь переговорного человека? 2.Представ...
Ответить
Обществознание
Сочинение - рассуждение "Почему важно соблюдать законы" , срочно!
Ответить
Физика
Нагреватель сопротивлением 20 Ом включен последовательно с реостатом сопротивлением 7,5 Ом в сеть с напряжением 220 В.Какова мощность тока;потребля...
Ответить
Українська мова
Виписати словосполучення дієслів з іменниками, На високому гінкому стебельці росла лугова цариця-ромашка.Це ,мабуть,була найпрекрасніша в світі кві...
Ответить
Русский язык
Помогите найти ответы на Тест русский язык 11 класс .Конкурс кириллица первый вопр??с ,найдите слово,в котором ударение падает на второй слог а)бан...
Ответить