Допоможiть скласти дiалог на тему У шкiльнiй iдальнi.
Українська мова
Допоможiть скласти дiалог на тему У шкiльнiй iдальнi.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учень; Доброго дня! Можете мені відмітити? Кухар;Звісно! можу. Учень;Велику вам дякую!
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