Какие черты народного характера раскрывается автором в образе
Литература
Какие черты народного характера раскрывается автором в образе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их черты, традиции раскрывает менталитет народа
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