Где находится Тадж Махал

Окружающий мир
Где находится Тадж Махал
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тадж-Махал был построен в Индии в городе Агра.
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