Где здесь олицетворение?

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Где здесь олицетворение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек чувствует свежее дыхание
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