Ген устойчивости к туберкулеза наследуется доминантом. У гетерозигот может наблюдаться повышенное содержание палочки Коха в организме, при этом они здоровы. Какова вероятность рождения детей неустойчивых к туберкулезу, если жен...

Биология
Ген устойчивости к туберкулеза наследуется доминантом. У гетерозигот может наблюдаться повышенное содержание палочки Коха в организме, при этом они здоровы. Какова вероятность рождения детей неустойчивых к туберкулезу, если жена больна, а у мужчины повышенное содержание палочки Коха. Помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано A-ген устойчивости к туберкулезу Аа-повышенное содержание но здоровы а-ген неустойчивости к туберкулезу Мать имеет генотип-аa так как она больна Отец имеет генотип-Аа но здоров Решение Р -родители     ♂ Аа       х          ♀ аа G -гаметы           А    а                      а F1-потомчство       Aa                       аа Ответ-таким образом вероятность детей неустойчивых к туберкулезу составляет 50%

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