Ген устойчивости к туберкулеза наследуется доминантом. У гетерозигот может наблюдаться повышенное содержание палочки Коха в организме, при этом они здоровы. Какова вероятность рождения детей неустойчивых к туберкулезу, если жен...

Биология

Ген устойчивости к туберкулеза наследуется доминантом. У гетерозигот может наблюдаться повышенное содержание палочки Коха в организме, при этом они здоровы. Какова вероятность рождения детей неустойчивых к туберкулезу, если жена больна, а у мужчины повышенное содержание палочки Коха. Помогите решить

Автор: Гость