Упростите выражение (a-b)^2-a(a+2b)
Алгебра
Упростите выражение (a-b)^2-a(a+2b)
Ответ(ы) на вопрос:
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(a-b)^2-a(a+2b)=a^2-2ab+b^2-a^2-2ab=-4ab+b^2
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