Задача (в) напишите все с поеснениями все с действиямм
Математика
Задача (в) напишите все с поеснениями все с действиямм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-5=2 девочки 4/2=2 стола 7+5=12 детей 12*2=24 стола пожалуйста
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