Запиши предложение вставляя вместо точек местоимение в форме того падежа которого требует глагол укажи падежи
Русский язык
Запиши предложение вставляя вместо точек местоимение в форме того падежа которого требует глагол укажи падежи
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Гость:
Сам пиши что за фигня сами не пишите
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