Пожалуйста, помогите с задачей как можно быстрее! От двух пристаней , находящихся ??а расстоянии 510 км, отплыли в 7 часов навстречу друг другу катер и моторная лодка. Встреча произошла в 24 часа этого же дня . Катер шёл со ско...

Математика
Пожалуйста, помогите с задачей как можно быстрее! От двух пристаней , находящихся ??а расстоянии 510 км, отплыли в 7 часов навстречу друг другу катер и моторная лодка. Встреча произошла в 24 часа этого же дня . Катер шёл со скоростью 19 км/ч . С какой скоростью шла лодка? И ещё один вопрос к этой же задаче. На каком расстоянии друг от друга находились катер и лодка через 3 часа посли встречи.?. Сделайте чертёж и решение плииииииииииииииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24-7=17(ч)-время которое катер и лодка потратили на дорогу. 2)510÷17=30(км/ч)-скорость лодки.
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