Пожалуйста, помогите с задачей как можно быстрее! От двух пристаней , находящихся ??а расстоянии 510 км, отплыли в 7 часов навстречу друг другу катер и моторная лодка. Встреча произошла в 24 часа этого же дня . Катер шёл со ско...

Математика

Пожалуйста, помогите с задачей как можно быстрее! От двух пристаней , находящихся ??а расстоянии 510 км, отплыли в 7 часов навстречу друг другу катер и моторная лодка. Встреча произошла в 24 часа этого же дня . Катер шёл со скоростью 19 км/ч . С какой скоростью шла лодка? И ещё один вопрос к этой же задаче. На каком расстоянии друг от друга находились катер и лодка через 3 часа посли встречи.?. Сделайте чертёж и решение плииииииииииииииз

Автор: Гость