К какой части речи относится слово "Подсвечники"
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К какой части речи относится слово "Подсвечники"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное.эта часть речи.
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