Лыжники шли до места назначения три дня. За 7 часов первого дня они прошли 70 км, за 5 ч второго дня 60 км и за 6 ч третьего дня 50 км.С какой средней скоростью двигались лыжники?
Математика
Лыжники шли до места назначения три дня. За 7 часов первого дня они прошли 70 км, за 5 ч второго дня 60 км и за 6 ч третьего дня 50 км.С какой средней скоростью двигались лыжники?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лыжники двигались со скоростью 10 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Русский язык