Лыжники шли до места назначения три дня. За 7 часов первого дня они прошли 70 км, за 5 ч второго дня 60 км и за 6 ч третьего дня 50 км.С какой средней скоростью двигались лыжники?

Математика

Лыжники шли до места назначения три дня. За 7 часов первого дня они прошли 70 км, за 5 ч второго дня 60 км и за 6 ч третьего дня 50 км.С какой средней скоростью двигались лыжники?

Автор: Гость