Лыжники шли до места назначения три дня. За 7 часов первого дня они прошли 70 км, за 5 ч второго дня 60 км и за 6 ч третьего дня 50 км.С какой средней скоростью двигались лыжники?

Математика
Лыжники шли до места назначения три дня. За 7 часов первого дня они прошли 70 км, за 5 ч второго дня 60 км и за 6 ч третьего дня 50 км.С какой средней скоростью двигались лыжники?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лыжники двигались со скоростью 10 км
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