Привет всем помогит пожалуста напишите правило правильно.

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Привет всем помогит пожалуста напишите правило правильно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11. ответ а 16. ответ а  17. ответ б 18. ответ в 19. ответ б
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