Целочисленным переменным i, j, k нужно присвоить соответственно значения 10, 20 и 30. Запишите оператор ввода, соответствующий входному потоку: а) 20 10 30 б) 30 20 10 в) 10 30 20
Информатика
Целочисленным переменным i, j, k нужно присвоить соответственно значения 10, 20 и 30. Запишите оператор ввода, соответствующий входному потоку: а) 20 10 30 б) 30 20 10 в) 10 30 20
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1)j,i,k 2)k,j,i 3)i,k,j
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