Целочисленным переменным i, j, k нужно присвоить соответственно значения 10, 20 и 30. Запишите оператор ввода, соответствующий входному потоку: а) 20 10 30 б) 30 20 10 в) 10 30 20

Информатика

Целочисленным переменным i, j, k нужно присвоить соответственно значения 10, 20 и 30. Запишите оператор ввода, соответствующий входному потоку: а) 20 10 30 б) 30 20 10 в) 10 30 20

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