Почему Дмитрий донской пришёл за благословлением к Сергею радонежскому
Окружающий мир
Почему Дмитрий донской пришёл за благословлением к Сергею радонежскому
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образ Куликовской битвы остается неполным без легенды-истории о встрече Дмитрия Донского с Сергием Радонежским и полученном благословении на ратный подвиг. Не утихают споры о том, была ли эта встреча именно перед этой битвой, да и была ли вообще… Из нее же, кстати, произрастает и легенда о Пересвете и Ослябле. Но для древнерусского книжника это событие было реальностью. И вот что писал в «Житии преподобного Сергия» его ученик и первый «биограф» Епифаний Премудрый:
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