Назовите основной принцип русской графики

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Русская графика опирается на два основных принципа - фонематический и позиционный. Суть фонематического принципа русской графики сводится к тому, что буква обозначает не звук, а фонему. Но фонем в русском языке больше, чем букв. Сгладить такое несоответствие помогает другой принцип - пози- I/ / и \ и ционный (слоговой, буквосочетательный), который позволяет уточнить звуковое значение буквы посредством другой, следующей за ней. Позиционный принцип русской графики является ее большим достоинством, так как благодаря ему вдвое сокращается на письме передача твердых и мягких согласных (например, в сербскохорватском языке имеются специальные буквы для обозначения мягких согласных: ж — мягкий л, ш — мягкий н). Позиционный принцип применяется для передачи твердости / мягкости согласных фонем и для обозначения lt;jgt;. Позиционный принцип для передачи твердости / мягкости согласных фонем реализуется следующим способом:на конце слова мягкость согласного обозначается мягким согласным, а твердость - пробелом: уголь_- угол_;мягкость согласного перед твердым согласным передается мягким знаком: вольна - волна;мягкость и твердость согласного перед гласными различается с помощью этих гласных: однозначные буквы указывают на твердость согласной фонемы, а многозначные гласные - на мягкость: мэр, мор, лук, лак, лыко, но мел, мёл, мил, мял. Однако позиционный принцип в русской графике выдерживается не всегда.