ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ХИМИЕЙ!!! 10 КЛАСС!!! ДАЮ 90 БАЛЛОВ!!! Задание: Используя схему углеводородных скелетов, составьте структурную формулу углеводорода и назовите его; укажите тип гибридизации каждого атома углерода. ФОТО ВО...

Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ХИМИЕЙ!!! 10 КЛАСС!!! ДАЮ 90 БАЛЛОВ!!! Задание: Используя схему углеводородных скелетов, составьте структурную формулу углеводорода и назовите его; укажите тип гибридизации каждого атома углерода. ФОТО ВО ВЛОЖЕНИИ)))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
          СН3 ¹СН3-²СН-³С≡⁴С-⁵СН-⁶СН3  2,5 диметилгексин3                              СН3 3 и 4 атомы углерода в sp-гибридизации, все остальные в sp³- гибридизации.
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