ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ХИМИЕЙ!!! 10 КЛАСС!!! ДАЮ 90 БАЛЛОВ!!! Задание: Используя схему углеводородных скелетов, составьте структурную формулу углеводорода и назовите его; укажите тип гибридизации каждого атома углерода. ФОТО ВО...

Химия

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ХИМИЕЙ!!! 10 КЛАСС!!! ДАЮ 90 БАЛЛОВ!!! Задание: Используя схему углеводородных скелетов, составьте структурную формулу углеводорода и назовите его; укажите тип гибридизации каждого атома углерода. ФОТО ВО ВЛОЖЕНИИ)))))

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