Помогите пожалуйста.Разберите слова по составу, только правильно: выросла, растительность, выросли,растение.

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Выросла- вы приставка, рос корень, л суффикс, а окончание растительность- раст корень, итель суффикс( не уверена), ость суффикс выросли- вы приставка, рос корень растение- раст корень ен суффикс, ие окончание здесь черование гласных о/а в корнях раст/рос, поэтому корни разные, а слова однокоренные