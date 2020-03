Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. Заполните пропуск полученным словом. Reading is one of the most p...

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. Заполните пропуск полученным словом. Reading is one of the most popular pastimes and books are one of the main sources of knowledge. Everyone knows this but, __________________(FORTUNATELY), there are many young people who don’t like to read.They say it is not cool but I firmly __________________(AGREE) with them. Books have the ability to take you to another world, to wake up your __________________(IMAGINE) and transport you to places you’ve never been to. Books can be __________________(DIFFER) in size and content. Their stories can be __________________(EXCITE), scary, romantic or funny but above all, books are just interesting. I'm absolutely sure that books by a good __________________(WRITE) will always be popular.

