Составить несколько словосочетаний употребляя в роли главных слов обсерватория, планетарий, название,

Русский язык
Составить несколько словосочетаний употребляя в роли главных слов обсерватория, планетарий, название,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы в планетарии, я придумал нащвание , я учусь в обсеватории
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