Составить несколько словосочетаний употребляя в роли главных слов обсерватория, планетарий, название,
Русский язык
Составить несколько словосочетаний употребляя в роли главных слов обсерватория, планетарий, название,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы в планетарии, я придумал нащвание , я учусь в обсеватории
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Русский язык
Русский язык
Английский язык
Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало соДер...
Русский язык