Какого человека можно назвать веселым? Почему у веселого человека много друзей и ??риятелей?

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Весёлый значит счастливый. У него нет в жизни грустных моментов, а если и есть он всегда смотрит на них с позитивом. Такие люди как правило очень сильные по своему характеру. Потому что весёлому человеку намного проще заводить друзей, так он излучает свой позитив и дарит его другим людям. Ведь весёлому человеку всегда проще найти друзей, чем грустному и злому.