Помогите решить уравнение!!! X^4=(3x-10)^2 Знаю, что нужно сначала возвести в квадрат X^4=9x^2-60x+100 потом перенести X^4-9x^2+60x-100=0 Потом что-то не получается или уже где-то ошибка?

Алгебра

Помогите решить уравнение!!! X^4=(3x-10)^2 Знаю, что нужно сначала возвести в квадрат X^4=9x^2-60x+100 потом перенести X^4-9x^2+60x-100=0 Потом что-то не получается или уже где-то ошибка?

Автор: Гость