Помогите решить уравнение!!! X^4=(3x-10)^2 Знаю, что нужно сначала возвести в квадрат X^4=9x^2-60x+100 потом перенести X^4-9x^2+60x-100=0 Потом что-то не получается или уже где-то ошибка?

Алгебра
Помогите решить уравнение!!! X^4=(3x-10)^2 Знаю, что нужно сначала возвести в квадрат X^4=9x^2-60x+100 потом перенести X^4-9x^2+60x-100=0 Потом что-то не получается или уже где-то ошибка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X⁴ - (3x-10)² =0 (x²)² - (3x-10)² =0 (x² - (3x-10))(x²+3x-10)=0 (x²-3x+10)(x²+3x-10)=0 1) x² -3x+10=0                 2) x²+3x-10=0     D=9 - 40=-31<0               D=9+40=49     нет решений                   x₁=(-3-7)/2=-5                                             x₂=(-3+7)/2=2 Ответ: -5; 2.
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